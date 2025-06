Staatsoper wegen Rauchentwicklung auf der Bühne geräumt

Aufgrund einer Rauchentwicklung auf der Bühne musste eine "Carmen"-Vorstellung an der Wiener Staatsoper am Dienstag unterbrochen werden. Eine Sprecherin des Hauses am Ring bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung. Es sei bei einem der Autos, die sich in der Inszenierung auf der Bühne befinden, zu einer "starken Rauchentwicklung" gekommen.

Ursache war laut Staatsoper die defekte Isolation eines Kabels von der Batterie zu einem der Scheinwerfer, "was zu einem Kurzschluss über die (geerdete) Karosserie und zu einem Schmelzen der Verkabelung führte". Seitens der Technik sei umgehend reagiert wurden. Die Batterie wurde ausgebaut und die Verkabelung entfernt.