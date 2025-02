"Squid Game"-Darstellerin an Krebs gestorben

Die südkoreanische Schauspielerin Lee Joo-sil ist im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben. Die Krankheit wurde bei der "Squid Game"-Darstellerin erst im November letzten Jahres diagnostiziert, wie Medien berichten.

Wie die koreanische Zeitung The Chosun Ilbo berichtet, wurde bei ihr in ihren Fünfzigern Brustkrebs diagnostiziert, den sie nach einem langen Heilungsprozess überwinden konnte. 13 Jahre lang galt sie als geheilt.

Am 2. Februar 2025 jedoch verlor sie den Kampf gegen eine erneute Krebserkrankung. Lee Joo-sil starb in ihrem Haus in Uijeongbu im Alter von 81 Jahren.