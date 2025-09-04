"Highest 2 Lowest" von Spike Lee: Jagd auf einen Erpresser
„Inspired by the Master, Akira Kurosawa“, heißt es am Beginn, denn Star-Regisseur Spike Lee versteht seinen Krimi „Highest 2 Lowest“ (abrufbar auf Apple+) als loses Remake des Klassikers von 1963.
Denzel Washington spielt David King, einen Mogul aus der Musikbranche, dessen Sohn Trey gekidnappt wird. Allerdings hat der Entführer – cool aggressiv gespielt von Rapper A$AP Rocky – versehentlich nicht Trey, sondern den Sohn des Chauffeurs geschnappt. Trotzdem verlangt er Lösegeld. David ringt mit seinem Gewissen: Soll er die Summe lockermachen, obwohl sein eigenes Kind in Sicherheit ist?
Spike Lee interessiert sich wenig für Thrillerspannung, sondern feiert vielmehr die Vielfalt der Stadt New York und die Errungenschaften Schwarzer Kultur. Washington spielt mit dem Gusto eines Showmasters und liefert sich mit A$AP Rocky ein unterhaltsames Rap-Duell. Zwischendurch allerdings öffnen sich auch Leerläufe, denn die Figuren leiden an dramatischer Schwerelosigkeit und bleiben hinter ihren polierten Fassaden relativ flach.
