"Highest 2 Lowest" von Spike Lee: Jagd auf einen Erpresser

„Inspired by the Master, Akira Kurosawa“, heißt es am Beginn, denn Star-Regisseur Spike Lee versteht seinen Krimi „Highest 2 Lowest“ (abrufbar auf Apple+) als loses Remake des Klassikers von 1963.

Denzel Washington spielt David King, einen Mogul aus der Musikbranche, dessen Sohn Trey gekidnappt wird. Allerdings hat der Entführer – cool aggressiv gespielt von Rapper A$AP Rocky – versehentlich nicht Trey, sondern den Sohn des Chauffeurs geschnappt. Trotzdem verlangt er Lösegeld. David ringt mit seinem Gewissen: Soll er die Summe lockermachen, obwohl sein eigenes Kind in Sicherheit ist?