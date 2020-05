Ein virtueller Disput der ESC-Kommentatoren

1999 wurde der ESC dann groß reformiert. War Knoll bei seinem ersten Mal gut?

Grissemann: Knoll ist gut und sehr sympathisch. Er möge noch lange nicht die Nerven verlieren.

Knoll: Danke, Herr Grissemann. Von 1998 auf 1999 hat sich viel geändert: kein Live-Orchester mehr, Songs nicht mehr verpflichtend in Landessprache. Der Song Contest versucht etwas Neues, also auch der ORF. Grissemann sagte früher legendäre Sätze wie "Für uns dirigiert Richard Österreicher" und nannte Texter und Komponisten. Das interessiert heute niemanden. Seit 1999 bekommt auch die Sängerin oder der Sänger die Trophäe, nicht mehr der Komponist. Es ist ein Artist Contest geworden.

Oder eine "Freakshow", sagt der legendäre BBC-Moderator Terry Wogan. Herr Grissemann, Sie zitieren Wogan damit gerne.

Grissemann: Diese Bezeichnung ist wohl eher Terrys etwas rauen Art zuzuschreiben. Er fragte mich mal, warum ich den Job mache, und als ich sagte, weil ich gerne aus verschiedenen schönen Gegenden berichte, sagte er wörtlich: "Ich auch. Aber was passiert? Wir treffen uns jedes Jahr pünktlich in Dublin!"

Apropos: Wieso gewinnt Irland (7 ESC-Siege, zuletzt 1996) nicht mehr, seit Knoll kommentiert?

Knoll: Die Veranstaltung hat sich gewandelt. Das alte Europa hat sich nie so richtig auf die neuen Bedingungen eingestellt, die es seit der Ostöffnung gibt. Wir sind jetzt der ganze Kontinent, es ist eine noch offenere Veranstaltung. Terry Wogan sagte nämlich auch: "Ich will nicht nach Estland fahren, da gibt es keine schönen Hotels." Und Irland hat wie andere den Zug der Zeit versäumt, so kann man wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Wir Österreicher wussten auch lange nicht, was wir tun sollen. Ich dachte Anfang der 2000er-Jahre ans Aufhören, mir fiel nichts mehr ein, dem Song Contest fiel nichts mehr ein, belanglose Musik von teils untalentierten Musikern. Darum waren Auftritte wie von Alf Poier so erfolgreich, weil es damals viele Protestwähler gab. Mit der Einführung der Semifinali kam noch mehr Schrott. Ein wenig wie ein Zombieball am Samstagabend, das hatte nichts mit echter Musik zu tun. Jetzt ist es wieder zeitgenössische Popmusik mit ein bisschen Freakshow. Es geht um die Mischung. Und ich liebe diese Veranstaltung auch, weil Schrott dabei ist.

Liebe, ein starkes Wort. Wie zynisch darf man als Liebender gegenüber dem ESC sein? Andi Knoll ist ja eine Mischung aus dem seriösen Kommentar des Ernst Grissemann und den satirischen FM4-Kult-Kommentaren seines Sohnes Christoph (mit Dirk Stermann).

Knoll: Was sich liebt, neckt sich, aber man darf es nicht hinrichten. Wenn man das Publikum mit eigener Befindlichkeit und Zynismus belästigt, wird es peinlich. Das hatte sich ja bei Wogan eingeschlichen. Nicht alle schauen den ESC wegen des Horrorfaktors. Er ist noch immer die größte Musikshow der Welt.

Aber so richtig im Ohr blieben nur die Siegernummern von früher. Aus den vergangenen 20 Jahren kennt man fast nix mehr.

Grissemann: "Waterloo" von ABBA und ein paar weitere Schmonzetten hätten es auch sicher ohne das teure Fuhrwerk Song Contest geschafft, Welthits zu werden. Auch Künstler wie Udo Jürgens hätten ohne den ESC-Schub erreicht, was sie erreicht haben. Der Sinn des Song Contests besteht schon lange darin , sich selbst zu feiern. Für die Unterstützung junger Talente tut jede Castingshow mehr.

Knoll: Stimmt. Aber heute sind die Umstände anders, das Internet kam dazu und Castingshows spucken verlässlich jedes Jahr neue Künstler aus, zu denen man sogar schon über Wochen eine Bindung aufgebaut hat. Der Song Contest ist diesbezüglich absurd: Man bekommt eine Menge Lieder von Sängern präsentiert, die man gar nicht kennt. Aber früher gab es einen Fernsehsender pro Land, einen Radiosender und da spielte man dann eben den Sieger des "Grand Prix Eurovision de la Chanson", wie er früher hieß.

Hat sich der Song Contest auch durch diese Entstaubung zu einem Highlight in der Schwulenbewegung entwickelt?

Grissemann: Keine Ahnung. Zu meiner Zeit waren die Partys beim ESC keine Gay-Partys, sondern eher ein Alk-Trip. Aber ich war nur am Anfang dabei, ab 1984 fuhr ich bloß zum Briefing und zur Generalprobe an den Tatort, den Live-Kommentar erledigte ich gemütlich am Küniglberg. Der Zuschauer hat nämlich ein Recht auf gute Tonqualität und der Kommentator ein Recht darauf, seine Arbeit in angenehmer Atmosphäre zu erledigen.

Knoll: Man muss unterscheiden: Für das Fernsehpublikum gilt das nicht, wenn sich über eineinhalb Millionen in Österreich den ESC anschauen, so viel Schwule gibt es ja nicht. Für die Partys stimmt es, mir fällt kaum eine Veranstaltung ein, zu der so viele Schwule kommen. Der Life Ball ist ja mittlerweile "heteroer" als der Song Contest. Aber es kann keiner begründen. Nur die Nacktheit und die Tänzer und die Opulenz sind es nicht, es gibt ja viele Schwule, die das gar nicht cool finden und nicht automatisch aufgeregt sind, weil eine Federboa geschwungen wird.

Gibt es ein Patentrezept für den ESC-Sieg?

Knoll: Es gibt eines für Erfolg: Sei Schweden! Liege geografisch günstig, habe eine Altlast an Erfolg, jedes Jahr perfekt inszenierte Songs und Künstler. Und ein bisschen Glück. Oder bring Conchita. Wobei man schon sagen muss, das war der Erfolg des Tom Neuwirth, der Conchita kreiert hat, es war sein Alleingang. Die coole Entscheidung des ORF war, das man ihren Auftritt zugelassen hat. Aber gewinnen ist schwierig. Der Song Contest ist nicht der Skiweltcup, mit Seriensiegern.