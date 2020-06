Armenischer Topfavorit entschuldigt sich bei Wurst

Im direkten Kontakt mit Wurst wies Aram MP3 dann allerdings etwaige schwulenfeindliche Äußerungen von sich. Laut ORF hat sich der Sänger auch persönlich bei Wurst entschuldigt und beteuert, man habe ihn schlicht falsch übersetzt. " Aram, mein Herz: Ich bin eine arbeitende Frau und ein wahnsinnig fauler junger Mann in meiner Freizeit und das wird sich nicht ändern", hatte Conchita Wurst bereits im März gegenüber der Gratiszeitung "Heute" gekontert.

Eine Entschuldigung von Witali Milonwo steht indes noch aus. Der für homophobe Äußerungen und die stete Forderung nach strengeren Anti-Homosexuellen-Gesetzen bekannte Lokalpolitiker aus St. Petersburg forderte in einem offenen Brief die russischen Song-Contest-Verantwortlichen auf, den Bewerb, den er als "europaweite Schwulenparade" bezeichnete, zu boykottieren. "Schon die Ausstrahlung des Wettbewerbs in Russland sei eine Beleidigung von Millionen Russen", wird Milanow vom britischen " Guardian" zitiert: "Der Liveauftritt des offensichtlichen Transvestiten und Hermaphroditen Conchita Wurst auf derselben Bühne mit den russischen Künstlern ist eine unverhohlene Propaganda von Homosexualität und spirituellem Verderben."