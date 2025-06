Sommernachtsgala: 1 Jubilar, 1 Debütant, 2 Topstimmen

Dass der Sommer ins Land zieht, merkt man nicht nur am Wetter (wenn es wie heuer passt), sondern auch an der stark steigenden Dichte an kulturellen Open-Air-Veranstaltungen. Zu den diesbezüglich schönsten zählt die Sommernachtsgala in Grafenegg, die heuer unter besonderen Sternen (die man übrigens nach Sonnenuntergang auch tatsächlich sah) stand.