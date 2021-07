sommer.frische.kunst: Bad Gastein ist "supergeil"

Die meisten kennen ihn als "supergeilen" Supermarkt-Opa, der mit seinen Werbeclips für einen deutschen Konzern für Aufmerksamkeit sorgte.

Im Rahmen des 4. sommer.frische.kunst-Festivals in Bad Gastein präsentiert der deutsche Musiker und Entertainer Friedrich Liechtenstein am Samstag nun sein neues Album. Vom Berliner Nachtleben ermattet, träumt sich der Geschichtenerzähler in seiner Vorab-Single " Belgique Belgique" ins Herz Europas. Die Reise beginnt 1958 in Brüssel und führt den "Kinky King", Liechtensteins langjähriges Alter Ego, ins einstige Monaco der Alpen: " Bad Gastein" - so auch der Name des neuen Albums.