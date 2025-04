Sky-Moderatorin Constanze Weiss: "Ich habe Fußball lieben gelernt"

Constanze Weiss: Ich bin selbst so aufgewachsen. Mein Vater (Erich Weiss, Anm. der Red.), war jahrelang für den ORF-Sport im Einsatz und dabei viel unterwegs. Dieses klassische Bild, dass man am Samstag gemeinsam am Frühstückstisch sitzt, gab es selten. Natürlich kommt es vor, dass ich bei Familienfesten nicht dabei sein kann, weil ich im Stadion oder Studio stehe.

Sind die Experten manchmal zu sanft in ihrer Kritik?

Unsere Experten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Das führt nicht selten zu Aufregung bei den Vereinen oder Fans. Wenn ein Experte das eine oder andere Mal gefühlt zu milde urteilen sollte, liegt es vielleicht daran, dass es sich bei den meisten um ehemalige Spieler und Trainer handelt und sie sich dadurch gut in die Situation der gerade kritisierten Protagonisten hineinversetzen können. Oft ist es ein schmaler Grat und keine leichte Aufgabe für unsere Experten.

Das Analyse-Tool scheint einige Experten aber noch etwas zu überfordern.

Da es bei der Bundesliga-Berichterstattung nicht mehr den einen Analyse-Experten gibt, mussten die übrigen Experten in diese Rolle erst hineinkommen und sich mit dem Tool vertraut machen. Das fällt einigen einfacher, anderen etwas schwerer.

Was müssen Sie sich als Frau immer noch in den heimischen Stadien anhören?

Ich persönlich wurde aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin, zum Glück nie angefeindet. Es hat sich in den Stadien generell einiges zum Positiven gewandelt. Aber es gibt vereinzelt immer noch Grenzüberschreitungen, unabhängig von Frauenfeindlichkeit – siehe die Ausschreitungen beim Wiener Derby und zuletzt in Hartberg. Alles, was im Rahmen ist, eine gesunde Rivalität betrifft, ist in Ordnung. Aber alles, was eine rote Linie überschreitet, ist inakzeptabel.