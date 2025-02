"Heimspiel Wiener Viktoria": Für Leiwand, gegen Oasch

Der Torjäger aus Wien, der mit 44 (genauer genommen 47) Toren in 95 Länderspielen Rekordtorschütze der Nationalmannschaft ist, weiß natürlich, dass nichts für immer ist. Schon gar nicht als Trainer. In diesem schnelllebigen Geschäft hält er sich aber schon beachtlich lange: 2014 übernahm er die Wiener Viktoria und stieg gleich mit ihr in die Stadtliga ab. Von dort gelang ihm 2019 der Wiederaufstieg in die Regionalliga Ost, wo u. a. auch der Wiener Sportclub kickt. Die beiden Wiener Kult-Vereine haben, was das soziale Engagement, das Leitbild betrifft, auch einiges gemeinsam: Beide beziehen am und abseits des Platzes klar Stellung: Für Leiwand, gegen Oasch – also gegen Rassismus, Diskriminierung und Gewalt.