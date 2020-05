Sitar-Legende Ravi Shankar gestorben

Nicht nur die Musikwelt, auch ganz Indien trauert. Der indische Premierminister Manmohan Singh beklagte am Mittwoch den Verlust eines "Nationalheiligtums".

Niemand war erfolgreicher als Ravi Shankar dabei, klassische indische Musik im Westen populär zu machen. Mit der Sitar, dem lautenartigen Saiteninstrument aus seiner Heimat, trat er einen Siegeszug um die Welt an. Bereits in den 50er-Jahren tourte er durch Deutschland, Großbritannien und die USA. 1969 spielte Shankar neben Superstars wie Jimi Hendrix und Janis Joplin auf dem legendären Woodstock-Festival. Mehrfach trat er in der New Yorker Carnegie Hall auf. Daneben schrieb Shankar Musik für etliche Filme, darunter für das Epos "Gandhi", was ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte.