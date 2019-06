Sinkane: Funky Kinder der Diaspora

Die Songs der „Kinder der Diaspora“, wie kürzlich Ahmed Gallab beim FM4-Überraschungskonzert im Wiener Fluc seine Band (ein Chinese an der Gitarre, ein Afroamerikaner am Bass, eine Filipina an den Keyboards und ein Mann aus Trinidad am Schlagzeug) vorstellte, klingen absichtlich ungeschliffen, voller Energie und umarmen die Welt: Im Lied „Mango“ servieren Sinkane Reggae im Stile Bob Marleys, funky Grooves, die an Fela Kuti erinnern, und Jazz der Marke Mulatu Astatke. Aber auch Afro-Rock und hymnische Pop-Momente („On Being“) haben einen Fixplatz auf dem Album, auf dem das Völkerverbindende und die Hoffnung auf eine friedliche, bessere Zukunft im Vordergrund stehen. „Together we can start a new life“, heißt es etwa im Lied „Everybody“.

Dem kann man sich eigentlich nur tänzelnd anschließen: Yes! We! Can!