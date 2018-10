„Die Politik nimmt Film nicht ernst“

Er habe sich als Produzent „manches einfacher vorgestellt und war erstaunt über den Gegenwind, den ich mancherorts zu spüren bekommen habe. Es war nicht überall willkommen, dass da ein Neuer auftaucht“, räumt der 47-Jährige ein. Es gebe in Österreich eben eine Vielzahl an Menschen mit großen kreativen Potenzial. Aber der Platz am Trog sei ganz klein.

An dem Punkt pocht der Wiener auf die Verantwortung der Politik: „Sie nimmt Film nicht ernst. Dabei ist das die derzeit relevanteste Kulturform. Bewegtes Bild prägt die gesamte Jugend via YouTube, Instagram, Facebook. Deshalb ist die Dotierung der Fördermittel im Vergleich zur Hochkultur unverständlich. Es ist das der Bedeutung von Film nicht angemessen.“

„Zerschlag mein Herz“ hat – wegen geringer Förderungen und trotz vieler Sponsoren – den Neo-Produzenten wirtschaftlich belastet. „Da gehört schon einiges an Leidenschaft dazu, das mitzumachen. Aber ich leide nicht darunter. Ganz im Gegenteil“, betont Schwarz, der auch künftig als Produzent wirken will.

Seit dem Abschluss der Dreharbeiten steht er nun selbst laufend vor der Kamera. Heute, Freitag, ist er in einer Folge der erfolgreichen „Eifelpraxis“ (20.15, ARD) zu sehen, in der einen eher unkonventionellen Arzt im Rollstuhl spielt. Aktuell dreht einen weiteren, der erfolgreichen „Essensfilme“ nach Rita Falk: „Leberkäsjunkie“. „Die Resonanz des Publikums ist großartig. Es hat mich gelehrt, dass das Kino auch in ländlichen Regionen von großer Bedeutung ist. Heuer haben wir den Herrn Tom Cruise recht schnell von Platz eins geholt. Das zeigt, dass der deutschsprachige Film auch gegen US-Ware bestehen kann.“

INFO

Sonntag 7.10., 17 Uhr im Topkino, Rahlgasse 1, 1060 Wien: Filmvorführung und Publikumsgespräch mit Regisseurin Alexandra Makarová und Produzent Simon Schwarz.