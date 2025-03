Siedler von Catan: Die Straße zum Erfolg ist aus Lehm und Holz

Klaus Teuber hatte einen Trick. Um herauszufinden, ob ein neues Spiel gut genug war – so die Legende – bat er Sohn Benjamin um eine Partie und legte ein Mickey Mouse Heft neben ihn auf den Tisch. Würde Benjamin anfangen, in dem Heft zu blättern, war das Spiel noch zu langweilig. Und Klaus Teuber würde sich wieder in den Keller zurückziehen, um weiter daran tüfteln.

Die Weltmeisterschaft

Heute ist Klaus Teubers Erfindung „Die Siedler von Catan“ – oder nur: „Catan“, wie es seit 2015 offiziell heißt – mit 45 Millionen verkauften Spiele-Sets eines der erfolgreichsten Brettspiele aller Zeiten. Es ist in 100 Ländern erhältlich und wurde in 45 Sprachen übersetzt. Es gibt Europameisterschaften sowie Weltmeisterschaften und die nächste davon findet Anfang April – weil es sich um ein besonderes Jahr handelt – an einem prestigeträchtigen Ort statt: Stuttgart. Hier wurde Catan vor 30 Jahren vom Kosmos-Verlag aus der Taufe gehoben.

Aber wie kam es konkret dazu? Beruflich war Klaus Teuber zunächst in die Fußstapfen seines Vaters getreten: Er wurde Zahnarzttechniker. Um den Stress langer Tage abzulegen, zog er sich nach dem Feierabend in den Keller zurück und ging seiner Leidenschaft nach. „Am Anfang waren diese Spiele nur für mich“, sagte er 2016 in einem Interview zu Forbes. „Ich habe immer Geschichten im Kopf – ich lese ein Buch, und wenn es mir gefällt, möchte ich es als Spiel erleben.“ So kam es zu Barbarossa, Adel verpflichtet oder Der fliegende Holländer.

Bei Catan kam seine Leidenschaft für Wikinger ins Spiel. Er überlegte, wie das wohl war, wenn die Wikinger an einem neuen Ort ankamen. Was würden sie machen? Sie müssten Bäume fällen, schließlich brauchten sie Häuser und Straßen ...