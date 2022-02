Sie hatte Funk im Blut: Betty Davis 77-jährig verstorben

Obwohl keines ihrer Alben ein kommerzieller Erfolg wurde, hinterlässt sie großartige Funk-Songs wie "Shut Off the Light" oder "If I'm in Luck I Might Get Picked Up". Ihre Musik inspirierte eine Generation von Künstlern. Ihre freimütige, befreiende Haltung war wegweisend für Künstler wie Erykah Badu und Janelle Monae, Prince und Madonna. Jamila Woods nannte Betty Davis in einem "Rolling Stone"-Interview als eine der wichtigsten Inspirationen für ihre Musik.

Zuletzt wurde Betty Davis' Musik von vielen wiederentdeckt. Das wiedererwachte Interesse an ihrem Werk führte zu einer Reihe von Wiederveröffentlichungen auf dem Label "Light in the Attic" - darunter die Erstauflage ihrer unveröffentlichten vierten LP von 1976 ("Is It Love or Desire").