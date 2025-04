Sidse Babett Knudsen in "Die Wärterin": Im Gefängnis aus Rache und Reue

"Haben Sie Kinder?“ – „Nein.“ Die Antwort von Eva Hansen, Wärterin in einem dänischen Männergefängnis, kommt wie aus der Pistole geschossen. Dass sie lügt, wird ziemlich bald klar. In einem unbeobachteten Moment zieht sie in ihrem Spind die Geldbörse aus der Tasche und streicht über das Foto eines Buben.

Eva ist eine nette Gefängniswärterin. Sie arbeitet in einer Abteilung, wo die harmloseren Burschen einsitzen, bleibt stets freundlich und bietet Yogakurse an. Als ihr Blick jedoch eines Tages auf einen neuen Insassen fällt, der in die Abteilung für Schwerverbrecher überstellt wird, verhärtet sich ihr Gesicht.

Eva lässt sich in die Abteilung des Neuankömmlings versetzen. Dort beginnt sie, den Gefangenen zu mobben: Sie stellt seine Post nicht zu, versteckt Drogen in seiner Zelle und prügelt ihn schließlich krankenhausreif. An diesem Punkt allerdings dreht sich der Spieß um. Der Gefangene – ein brutaler Typ namens Mikkel – erkennt seine Chance: Er droht Eva mit Anzeige wegen Körperverletzung – es sei denn, sie gesteht ihm Sonderrechte zu.