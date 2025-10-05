Aus Sicherheitsgründen: Robbie Williams Konzert in der Türkei abgesagt

Die Istanbuler Behörden haben ein für Dienstag geplantes Konzert von Popstar Robbie Williams wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Dies teilte der Brite am Sonntag unter Bedauern mit.

Zuvor war von türkischen Nicht-Regierungsorganisationen und auf Social Media gegen das Konzert kampagnisiert worden. Williams wurde dabei als "Zionist" bezeichnet. Am 7. Oktober wird des zweiten Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel gedacht.