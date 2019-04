Seymour Cassel 84-jährig gestorben: Charakterstark in Nebenrollen

In den 90er-Jahren gewann Seymour Cassel eine neue Generation von Filmfans, nachdem er in dem Sundance-Hit „In the Soup“ (1992) von Alexandre Rockwell mit Steve Buscemi einen unvergesslichen Auftritt als Gangster und Filmproduzenten hinlegte. Regie-Dandy Wes Anderson warf ein Auge auf ihn und besetzte ihn als Vater von Jason Schwartzman in der Highschool-Komödie „Rushmore“ (1998); weiters ließ er ihn in „The Royal Tenenbaums“ (2001) und „Die Tiefseetaucher“ (2004) auftreten. Unverwechselbar auch Cassels Rolle als Chauffeur von Robert Redford, der Demme Moore „Ein unmoralisches Angebot“ (1993) macht und eine Million Dollar für eine Nacht anbietet.

Seymour Cassel kam auch mehrmals nach Wien zu Besuch und infizierte seine Umgebung mit bester Laune. Im Jahr 1992 war er als Star von „In the Soup“ Viennale-Gast, im Jahr darauf kam er anlässlich eines Cassavetes-Specials wieder. Zufällig gaben damals auch Guns N’Roses ein Konzert im Ernst-Happel-Stadion. Und natürlich hatte Seymour Cassel Backstage-Pässe – von seinem Freund Slash.

Nun ist er 84-jährig in Los Angeles an den Folgen von Alzheimer gestorben.