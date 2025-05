Netflix-Serie "Four Seasons": Die Jahreszeit für Scheidung

Seit 20 Jahren machen drei befreundete Ehepaare gemeinsam Urlaub – gleich unglaubliche vier Mal im Jahr. Dass das etwas unwahrscheinlich Seltenes ist, ist ihnen aber bewusst. „In dem Alter sind die meisten entweder getrennt oder nur mehr an Craft Beer interessiert“, sagt daher auch ein Gespons zu Beginn der Frühlingsferien (Vivaldi spielt übrigens immer zum Einstieg). Allerdings erzählt einer der Männer den anderen in einer stillen Wanderminute, dass er sich scheiden lassen will. Seine Frau sähe das eh sicher ähnlich. Die ist aber gerade dabei, die Erneuerung des Ehegelöbnisses zu organisieren – als Überraschung für den Mann. Das kann nur in einer herzlosen Schrecklichkeit münden, da sind sich alle Freunde einig.