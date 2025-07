Serhij Zhadan mit Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet

Der ukrainische Schriftsteller und Musiker Serhij Zhadan ist am Freitagnachmittag mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung durch Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) fand in Salzburg am Rande der Festspiele statt. In ihren Reden betonten sowohl der Geehrte als auch Laudator Klaus Kastberger die existenzielle Rolle von Literatur in Kriegszeiten.

"Nachrichten aus einer Stadt mit gebrochenem Rückgrat"

In seiner Festrede würdigte Jurymitglied Kastberger Zhadan als "Dichter Charkiws" und Chronist der postsowjetischen Realität. Zhadan, dessen Werke tief in der ostukrainischen Lebenswelt verwurzelt sind, habe sich literarisch früh mit desolaten Industrielandschaften, Männern im kollektiven Überlebenskampf und den Narben des Systemumbruchs auseinandergesetzt. Seit der Annexion der Krim 2014 und dem Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 habe sich seine Literatur radikal gewandelt, hin zur dokumentarischen Zeugenschaft des Krieges. Kastberger hob hervor: "Zhadan benennt den Krieg, bevor viele im Westen ihn als solchen erkannt haben. Seine Texte sind nüchterne, eindringliche Nachrichten aus einer Stadt mit gebrochenem Rückgrat."