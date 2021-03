Sei einmal romantisch: Gloriettenstürmer veröffentlichen "808 Herzschmerz"

Als man vor Jahren zum ersten Mal mit den schmalzigen Texten der Schönbrunner Gloriettenstürmer in Berührung gekommen ist, dachte man sich. Okay, zwei in Wien lebende Hipster, die Schlager für Hipster machen. Das kann nur Satire sein. Anfangs war das auch alles so gemeint - es war eine nach zu vielen Bieren entstandene "Schnapsidee“, wie Wanja Bierbaum dem KURIER erzählt. Aber wie so oft wurde aus Spaß eben Ernst. „Mit dem Entstehen einiger Demos und dem Zuspruch aus dem Freundeskreis, haben wir die Sache zunehmend ernster genommen. Aber außer einigen Videos auf YouTube), selbst gebrannten CDs und diversen Eintragungen ins World Wide Web ist nicht mehr viel vom Duo, das Jonas Haslauer komplettiert, gekommen.

Mit einem ersten "richtigen" Album der sich mittlerweile nur noch Gloriettenstürmer nennenden Combo hätten nach diesem Leerlauf eigentlich nicht mehr viele gerechnet. Aber genau dieses Debüt liegt nun vor. Es nennt sich "808 Herzschmerz" und ist auf dem Wiener Label "Futuresfuture" erschienen. „Die Veröffentlichung waren wir nicht nur uns selbst schuldig, sondern auch den Leuten, die auch nach der langen Zeit noch gefragt haben, wann es denn endlich komme. Es war ein ständiges Auf und Ab der Gefühle.“ Geholfen haben ihnen bei der Umsetzung der Lieder Raffi Balboa (von OK KID) und Lukas Maletzky (von Naked Cameo).