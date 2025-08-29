Seelenschmerzen, exzessiv ausgekostet – mit Antonín Dvořák

Von Susanne Zobl

Manche Traditionen verdienen es, dass man sie bewahrt – wie das Gastspiel der Tschechischen Philharmonie im Wolkenturm in Grafenegg. Warum dieses Orchester zurecht zu Rudolf Buchbinders Stammgästen zählt, begründet dieses immer wieder mit seinem charakteristischen Klang. Den spielte es bei seinem Auftritt in einem Programm aus, das ganz seinem Kernrepertoire, nämlich Antonín Dvořák, gewidmet war.

Am Pult stand Petr Popelka, seit der vergangenen Spielzeit Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Für die Umstellung brauchte er jedoch etwas Zeit, wie bei Dvořáks Cello-Konzert in h-Moll mit dem Virtuosen Gautier Capuçon zu hören war. Popelka stürzte sich unvermittelt ins Klanggeschehen, arbeitete die Ähnlichkeiten dieses Werk mit Dvořáks bekannter „Neunter“ heraus.