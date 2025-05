Der weltweit bekannte Fotograf und Umweltaktivist Sebastião Salgado ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Dies gab am Freitag die französische Akademie der Schönen Künste in Paris bekannt, deren Mitglied er war.

Salgados Werke sind vor allem für ihre Schwarz-Weiß-Kompositionen bekannt und wurden als hervorragende Werke des zeitgenössischen Fotojournalismus gelobt. Nach seinen sozialdokumentarischen Werken wie "Arbeiter", "Migranten" und "Afrika" richtete er sein Objektiv auf unberührte Regionen der Welt, was in der Serie "Genesis" gipfelte. Salgado erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den World Press Photo Award (1985), den Grand Prix National de la Photographie (1994) und den Prinz-von-Asturien-Preis (1998).

"Die Fotografie ist meine Lebensweise, sie ist meine Sprache, und während meiner gesamten Laufbahn war ich immer daran interessiert, den historischen Moment, in dem wir leben, festzuhalten und die Geschichten unserer Spezies und unseres Planeten zu erzählen", sagte er anlässlich einer Preisverleihung für sein Lebenswerk. Seine Augen sahen, was viele nur aus Geschichtsbüchern kennen: Den Krieg in Jugoslawien, den Genozid in Ruanda, vertriebene Völker in Mexiko oder Hungerkatastrophen, hieß es in einer Meldung zu seinem 80. Geburtstag.