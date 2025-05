Scorsese arbeitet an Dokumentarfilm mit letztem Franziskus-Interview

Der legendäre Hollywoodregisseur Martin Scorsese arbeitet an einem Dokumentarfilm unter dem Titel "Aldeas - A New Story", in dem das mutmaßlich letzte große Filminterview des kürzlich verstorbenen Papstes Franziskus zu sehen sein wird. Es gehe um ein Gespräch zwischen ihm und Franziskus um die Bemühungen des Papstes, Bildung durch das Kino zu vermitteln, hieß es vonseiten Scorseses.