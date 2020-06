Schwarzer Humor, Chansons und Klezmer

Unter dem Motto "Ach, Sie sind mir so bekannt", Hermann Leopoldis Lied-Klassiker, sind musikalischen Legenden mit jüdischen Wurzeln im Theater Akzent mehrere Abende gewidmet.

Tim Fischer singt in "Das war gut!" (8. März) Chansons vom König des schwarzen Humors, Georg Kreisler, und zwar Songs aus den gemeinsamen Projekten (dem Musical "Adam Schaf hat Angst" und aus dem von Kreisler für Tim Fischer zusammengestellten Programm "Gnadenlose Abrechnung") sowie einigen von Tim Fischer bisher noch nicht interpretierten Liedern.

Ein Programm voller Nostalgie präsentiert auch Topsy Küppers: Sie erinnert in "Jüdische Brillanten" (22. März) an Lieder und Texte, die Peter Wehle, Peter Herz und Georg Kreisler für sie geschrieben haben. "Also aus einer Zeit, in der Philosophie und Wortwitz noch eine berührende Einheit bildeten", sagt die Künstlerin.

Nach dem erfolgreichen "Feier.Abend", geht nun die Zusammenarbeit von Erwin Steinhauer und klezmer re­loaded extended in eine zweite Runde: Gemeinsam verbinden sie in ihrem Programm "Ich bin ein Durchschnitts-Wiener" (9. April) klassische Klezmer-Songs und Lieder von Hermann Leopoldi, Louis Taufstein u. a. in neuen Arrangements.

Der scharfe Sarkasmus, der trockene Humor und die tiefe Menschlichkeit der Texte finden im Klezmer-Sound ihre ideale Entsprechung.

