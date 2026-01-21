Schlechteste Filme 2025: "Schneewittchen" für sechs "Himbeeren" nominiert

Die Jury der "Goldenen Himbeeren", auch als "Golden Raspberry Awards" oder kurz "Razzies" bekannt, hat ihre Nominierungsliste für die schlechtesten Filme des Jahres 2025 bekannt gegeben. Darauf scheint die Disney-Realverfilmung des Märchens "Schneewittchen" in sechs Kategorien auf. Ebenso erhielt die Sci-Fi-Verfilmung "War of The Worlds" (Krieg der Welten) Nominierungen in sechs Kategorien des Schmähpreises, der sich alljährlich als Oscar-Persiflage in die Awards-Saison einmischt.

Beide Filme sind in der Kategorie "schlechtester Film" nominiert - in "War of the Worlds" scheint auch der Hauptdarsteller - der Rapper Ice Cube - in der Kategorie "schlechtester Schauspieler" auf. Das bleibt Schneewittchen-Darstellerin Rachel Zegler erspart. Nur die "sieben künstlichen Zwerge" haben sich eine Nominierung in der Kategorie "schlechteste Nebendarsteller" verdient.

Zwerge und Himbeeren

Die Jury der populären Schmähpreise rekrutiert sich nicht wie bei der Oscar-Academy aus verdienten Mitgliedern des Film-Establishments, sondern aus zahlenden Mitgliedern.