Schlechteste Filme 2025: "Schneewittchen" für sechs "Himbeeren" nominiert
Die Jury der "Goldenen Himbeeren", auch als "Golden Raspberry Awards" oder kurz "Razzies" bekannt, hat ihre Nominierungsliste für die schlechtesten Filme des Jahres 2025 bekannt gegeben. Darauf scheint die Disney-Realverfilmung des Märchens "Schneewittchen" in sechs Kategorien auf. Ebenso erhielt die Sci-Fi-Verfilmung "War of The Worlds" (Krieg der Welten) Nominierungen in sechs Kategorien des Schmähpreises, der sich alljährlich als Oscar-Persiflage in die Awards-Saison einmischt.
Beide Filme sind in der Kategorie "schlechtester Film" nominiert - in "War of the Worlds" scheint auch der Hauptdarsteller - der Rapper Ice Cube - in der Kategorie "schlechtester Schauspieler" auf. Das bleibt Schneewittchen-Darstellerin Rachel Zegler erspart. Nur die "sieben künstlichen Zwerge" haben sich eine Nominierung in der Kategorie "schlechteste Nebendarsteller" verdient.
Zwerge und Himbeeren
Die Jury der populären Schmähpreise rekrutiert sich nicht wie bei der Oscar-Academy aus verdienten Mitgliedern des Film-Establishments, sondern aus zahlenden Mitgliedern.
Sie wählten auch Abel "The Weeknd" Tesfaye - bekannt durch den unausweichlichen Hit "Blinding Lights" - für seine Rolle in "Hurry Up Tomorrow" in die Kategorie schlechtestser Schauspieler (neben Ice Cube, Jared Leto, Scott Eastwood und Dave Bautista). Bei den Schauspielerinnen finden sich mit Milla Jovovich, Natalie Portman, Ariana De Bose, Rebel Wilson und Michelle Yeoh auch durchaus renommierte Persönlichkeiten.
Die Gewinnerinnen und Gewinner der "Razzies" werden am 14. März - zwei Tage vor der Oscar-Gala - bekannt gegeben.
