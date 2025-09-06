Schauspielpreise in Venedig: Einzige Frau in der Männerriege

Nicht nur die besten Filme und ihre Regisseure, auch die besten Schauspieler und Schauspielerinnen wurden für ihre Darstellungen auf dem Filmfestival in Venedig belohnt. Unter den Männern konnte sich der italienische Star-Schauspieler Toni Servillo durchsetzen. Mit melancholischem Humor verkörperte er den italienischen Ministerpräsidenten kurz vor seiner Pensionierung im Eröffnungsfilm „La Grazia“ von Paolo Sorrentino.

Damit stach Servillo andere Favoriten wie etwa Dwayne Johnson aus dem Feld, der für seine Rolle als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer in „The Smashing Machine“ bereits als Oscar-Kandidat gehandelt wird.

Auch Jesse Plemons als Kidnapper in Giorgos Lanthimos’ „Bugonia“ oder der Franzose Bastien Bouillon – verarmter Schriftsteller in Valéria Donzellis „At Work“ – hatten das Nachsehen.

Bei den Schauspielerinnen konnte sich die Chinesin Xin Zhilei aus dem Drama „The Sun Rises on All of Us“ durchsetzen.