Schauspielerin Katharina Klar: "Es wird Hunger nach Begegnung geben“

Theater stellt ja auch kritische Fragen. Fehlt das jetzt der Gesellschaft?

Ja. Es fehlt überhaupt an öffentlicher Debatte. Auch darüber, was wir verändern wollen, statt darauf zu warten, dass alles wieder so wird wie vor der Krise.

Manche sagen, durch die Pandemie wird unser Bewusstsein verändert, auch für Verzicht, im Hinblick auf die Klimakrise. Andere meinen, nachher wird die große Party gefeiert, inklusive Konsumrausch.

Auf die große Party freue ich mich schon. Das ist für mich aber etwas anderes als der Kaufrausch. Ich glaube, dass wir vor großen Veränderungsaufgaben stehen, in Anbetracht der Klimakatastrophe, und wir haben ein enges Zeitfenster dafür. Und jetzt bekommen wir ein Gefühl dafür, dass vieles gestaltbar ist, wenn man weiß, dass es dringend ist. Man wird danach nicht mehr sagen können, es sei alternativlos, alles der Wirtschaft unterzuordnen. Vielleicht lernen wir, was ist wirklich erfüllend, und was ist nur Betäubung. Ich frage mich übrigens, warum wir nicht gerade in einer lebhaften Debatte über das Grundeinkommen sind!

Sie haben zuerst am Volkstheater gespielt, sind dann in die Josefstadt gewechselt. Am Volkstheater unter Anna Badora wurde viel experimentiert, vieles gewagt, die Josefstadt hat den Ruf, ein eher traditionelles Theater zu sein. Wie schwer war der Umstieg?

Ich war vom ersten Tag an sehr beeindruckt von der Art, wie an der Josefstadt gearbeitet wird. Ich verwende den Begriff Schauspielertheater nicht so gerne, aber dieses Haus dreht sich wirklich um Schauspielkunst und Schauspielende. Und die Josefstadt verändert sich, aber das passiert sanft, das Haus ist seinem Publikum sehr verpflichtet.

Sind Sie in den sozialen Medien aktiv?

Kaum. Zur Zeit fühle ich mich deswegen wie aus der Welt gefallen. Ich habe zwar einen Facebook-Account, aber kein Smartphone, deswegen schau ich da nicht so oft rein. Gerade in meiner Branche ist fast so eine Art Zwang zur Selbstdarstellung entstanden, der mich irgendwie trotzig macht. Soziale Medien langweilen mich auch schnell, weil alles in dem gleichen aufgeregten Ton verhandelt wird. Dann lieber ein Buch.

Geben Sie uns einen Lesetipp!

Ich lese gerade „Descartes’ Irrtum“ von António Damásio, einem Hirnforscher. Da geht es darum, dass Fühlen und Denken untrennbar zusammenhängen. Das finde ich extrem spannend.