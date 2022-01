Schauspielerin Elisa Plüss: In Wien bereits zur "Frau Doktor" ernannt

Was ihr aufgefallen ist: Wie wichtig in Wien Kunst und Kultur genommen werden. „Neulich war ich im Café Schwarzenberg, da hat mich der Kellner gefragt, was ich beruflich mache – und mich anschließend nur noch ,Frau Doktor’ genannt. Das würde in Zürich nie passieren. Dort würde man eher gefragt: Wie schwer war es, die Stelle zu bekommen? In Wien heißt es: Sie spielen am Burgtheater, Sie müssen wirklich gut sein. Hier gibt es Vorschuss-Lob.“

Ihr Interesse gilt modernen wie klassischen Stücken gleichermaßen. „Ich bin einfach neugierig, was jetzt als Ensemblemitglied auf mich zukommt.“ Plüss erzählt vom Tanzen und Singen, dabei leuchten ihre Augen. Sie liebt es, wenn auf der Bühne mehrere Formen des Ausdrucks auf sinnlichem Weg zusammenfinden. Kein Wunder, dass sie gerne mit Christoph Marthaler gearbeitet hat.

In Zürich hat sie in der Schauspielhaus-Band gesungen. „Dabei ist es für mich gar nicht einfach, vor Publikum zu singen, obwohl ich mich danach sehne. Vielleicht finde ich in Wien ja eine Band...“

Zum Theater kam sie schon als Kind. „Am Schauspielhaus Zürich gab es einen Jugendclub, da konnte man einmal in der Woche hingehen. Und ich hatte es damals schwer, ein Hobby zu finden. Tanzkurse, Pfadfinder ... überall hatte ich meine Schwierigkeiten, mich in die Gruppe einzufinden. Meine Mutter hat dann gesagt, probiere doch einmal diesen Theaterkurs – und da habe ich sofort gewusst, das ist es.“