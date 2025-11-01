Bekannt aus "Golden Eye" und "Bad Boys": Schauspieler Tchéky Karyo ist tot

Karyo war unter anderem für seine Rolle im Action-Thriller "Nikita" von Luc Besson aus dem Jahr 1990 bekannt. In seiner jahrzehntelangen Karriere hat Karyo in rund 80 Filmen sowie einigen Serien gespielt.

Der französische Schauspieler Tchéky Karyo ist im Alter von 72 Jahren gestorben . Wie seine Agentin Elisabeth Tanner der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb der Darsteller am Freitag infolge einer Krebserkrankung .

In der Türkei geboren, in Paris aufgewachsen

Karyo wurde am 4. Oktober 1953 in Istanbul geboren. In jungen Jahren kam er nach Frankreich, wo er erst seine Laufbahn am Theater begann, bevor er in den 1980er-Jahren auch im Film Fuß fassen konnte. Seine Durchbruchrolle hatte er in Luc Bessons "Nikita" (1990), gefolgt von Auftritten in internationalen Produktionen wie "Der Patriot", "GoldenEye", "Bad Boys" und "Johanna von Orleans". Er spielte oft komplexe, gebrochene Charaktere – Ermittler, Gangster, Politiker – und verlieh ihnen Tiefe und Menschlichkeit.

Ab 2014 begeisterte er in der BBC-Serie "The Missing" und dem Spin-off "Baptiste" als melancholischer Ermittler Julien Baptiste – eine Rolle, die ihm auch beim britischen Publikum große Anerkennung brachte.

Neben der Schauspielerei war Karyo auch Musiker und veröffentlichte mehrere Alben.