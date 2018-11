Satanisten verklagen Netflix wegen "Sabrina"-Remake

"Chilling Adventures of Sabrina" könnte dem Streaming-Giganten nun rechtliche Probleme bereiten: Die satanistische Kirche "The Satanic Temple" aus den USA hat Netflix und Warner Bros. wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. Denn in der Hexenschule, in der Protagonistin Sabrina in die dunklen Künste eingewiesen werden soll, steht eine Statue der Gottheit Baphomet. "The Satanic Temple" beansprucht die Darstellung für sich - und fordert 50 Millionen Dollar Schadenersatz für die unerlaubte Verwendung.

Dass die Statue in der Serie in Verbindung mit Kannibalismus zu sehen sei, rücke "The Satanic Temple" außerdem in ein völlig falsches Licht, schrieb Lucien Greaves, Mitgründer und Sprecher der Gruppe, auf Twitter.