Salzburger "Nathan der Weise" bei Berliner Theatertreffen eingeladen

Ulrich Rasches Salzburger Festspiel-Inszenierung von Lessings „Nathan der Weise“ ist zum 61. Berliner Theatertreffen eingeladen. Das gab die Jury, die heuer 690 Arbeiten in 82 Städten gesichtet hat, am Freitag bekannt. Ebenfalls in der Auswahl der zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist „Extra Life“ von Gisèle Vienne, eine Koproduktion mit dem Tanzquartier Wien. Als einziges Haus zweimal vertreten ist die Schaubühne Berlin.