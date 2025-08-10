Lucinda Childs in Salzburg: Neue Choreografien einer Tanzikone

von Silvia Kargl Mit 85 tanzt sie und choreografiert neue Stücke: Lucinda Childs und ihre 1973 gegründete Lucinda Childs Dance Company gastieren bis 13. August mit „Four New Works“ bei den Salzburger Festspielen in der Szene Salzburg. Childs entwickelt in ihren jüngsten Stücken ihre choreografische Handschrift mit vielen Nuancen weiter. „Four New Works“ ist ein durchkomponierter Abend. Selten gelingen im Tanz derart schlüssig zu einem Stück verbundene kurze Stücke, als ob sich Lieder zu einem geschlossenen Zyklus fügen. Die Musik ist die Klammer für diese vom Pianisten und Komponisten Anton Bagatov am Klavier als Partner der Tänzer begleiteten Abend. In Zwischenspielen überbrückt er nicht nur kurze Tanzpausen. Gleichzeitig führt er schon vor dem Tanz in neue musikalische Welten.

Dass der Abend mit „Actus“, einem Duett zu Bachs „Actus tragicus“ beginnt, ist eine Referenz an die tanzgeschichtliche Bedeutung von Childs. Kurz vor der Entstehung von Pina Bauschs Tanztheater wirkte in New York das nach dem Auftrittsort in einer Kirche benannte Judson Dance Tänzerkollektiv, zu deren wichtigsten Vertreterinnen Childs zählt. Judson Dance war die Keimzelle des postmodernen Tanzes, der sich mit Einbeziehung von Alltagsbewegungen und Ironie gegen die festgefahrenen Strukturen der Stilrichtung Modern Dance richtete. Genau diese spielerisch anmutende Leichtigkeit durchzieht „Actus“.

