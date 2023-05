Salzburger Festspiele lassen Max Reinhardts Faust-Stadt auferstehen

Zum Nachbau zogen die Entwicklerinnen und Entwickler in Linz archivierte Pläne, Aufzeichnungen & Modelle sowie einen 3D-Laserscan der Felsenreitschule heran und ließen sich bei der Nachbearbeitung von damaligen Bildern auch durch Künstliche Intelligenz unterstützen. Eingebettet ist das VR-Erlebnis in eine Führung, bei der erzählte Geschichten, Fotografien, Filmausschnitte, Objekte, Manuskripte und Tondokumente, eine Faust-Musik, dreidimensionale Bühnenelemente und eben der virtuelle Besuch der Faust-Stadt zum Einsatz kommen.

Neben "FAUST 2023" - Termine gibt es vorerst für 31. August, 8., 9., 26. und 27. September - haben die Festspiele anlässlich des 150. Geburtstags und 80. Todestages ihres Mitbegründers (9. September 1873 - 31. Oktober 1943) am 24. und 25. Mai ein zweitägiges Symposium auf Schloss Leopoldskron geplant, bei dem Reinhardts Regiebuch zu Goethes Faust im Mittelpunkt stehen soll. Ebenfalls um Faust wird es in einer dreiteiligen Ausstellung im Karl-Böhm-Saal, im Stefan Zweig Zentrum in der Edmundsburg und auf Schloss Leopoldskron ab 19. Juli gehen. Am 23. Juli gibt es in Leopoldskron auch "Ein Fest für Max Reinhardt".