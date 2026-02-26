Salzburger Festspiele: Hinterhäuser soll nur bis 2027 verlängert werden

Die Entscheidung über die Zukunft des Salzburger Festspielintendanten Markus Hinterhäuser ist vertagt und liegt nun bei ihm. Es naht jedoch, wie auch immer, ein vorzeitiger Abgang des Intendanten. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Festspielkuratoriums, die am Donnerstag mit einem Pressestatement zu Ende ging. Das Kuratorium sei "geschlossen" der Ansicht, dass der Intendant Bedingungen zur Fortsetzung seines Vertrages über den 30. September hinaus nicht erfüllt habe und habe ihm ein Angebot gemacht, sagte die Vorsitzende Karoline Edtstadler. Dieses soll laut ihr eine Verlängerung sein. Aber nur um ein Jahr - bis nach den Festspielen 2027, wie man aus dem Umfeld hört. Hinterhäuser muss sich nun bis 20. März entscheiden, ob er das einlöst.

Hinterhäuser, der bei der Sitzung die verlangte Stellungnahme abgegeben hat, aber offenbar nicht alle Kritik über sein bisheriges Verhalten ausräumen konnte, wolle das ihm gemachte Angebot nun prüfen, so die Salzburger Landeshauptfrau (ÖVP). "Derzeit liegt der Ball bei ihm." Das gelte auch für die Entscheidung über die künftige Schauspielleitung der Festspiele, die einer der Hauptgründe des derzeitigen Vertrauensverlustes des Aufsichtsgremiums ist. Das Kuratorium hatte eine Ausschreibung des Postens verlangt, habe sich aber zu keinem Zeitpunkt in die künstlerischen Belange des Intendanten eingemischt und auch nie dessen Entscheidungskompetenz für diesen Posten bestritten, so Edtstadler. Insofern liege die Entscheidung auch weiterhin bei Hinterhäuser, der laut Medien die frühere Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann favorisiert haben soll, obwohl diese am Auswahlverfahren nicht teilgenommen hatte.