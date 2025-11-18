Salzburger "Jedermann": Das ist die neue Buhlschaft an der Seite von Philipp Hochmair

Roxane Duran wird 2026 als Buhlschaft an der Seite von Philipp Hochmair im Salzburger "Jedermann" zu sehen sein. Das gaben die Salzburger Festspiele am Dienstag bekannt. Sylvie Rohrer übernimmt die Rollen Armer Nachbar/Werke, Daniela Ziegler gibt Jedermanns Mutter.

Sie folgt damit auf Deleila Piasko, die die Rolle nach zwei Spielzeiten abgegeben hat.

Duran, 1993 in Paris geboren, war bisher u.a. in "Das weiße Band", im "Tatort" oder den Serien "Interview mit einem Vampir" und "Riviera" zu sehen.