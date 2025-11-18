Salzburger "Jedermann": Das ist die neue Buhlschaft an der Seite von Philipp Hochmair
Roxane Duran folgt 2026 auf Deleila Piasko, die nach zwei Spielzeiten aufgehört hat.
Roxane Duran wird 2026 als Buhlschaft an der Seite von Philipp Hochmair im Salzburger "Jedermann" zu sehen sein. Das gaben die Salzburger Festspiele am Dienstag bekannt. Sylvie Rohrer übernimmt die Rollen Armer Nachbar/Werke, Daniela Ziegler gibt Jedermanns Mutter.
Sie folgt damit auf Deleila Piasko, die die Rolle nach zwei Spielzeiten abgegeben hat.
Duran, 1993 in Paris geboren, war bisher u.a. in "Das weiße Band", im "Tatort" oder den Serien "Interview mit einem Vampir" und "Riviera" zu sehen.
Die bisherigen Buhlschaften
- 1920-1921 Johanna Terwin
- 1926-1937 Dagny Servaes
- 1946 Grete Zimmer
- 1947 Elfi Gerhart
- 1948-49 Maria Becker
- 1950-1951 Judith Holzmeister
- 1952 Lola Müthel
- 1953-1955 Heidemarie Hatheyer
- 1956-1959 Martha Wallner
- 1960 Sigrid Marquardt
- 1961-1962 Ellen Schwiers
- 1963 Maria Emo
- 1964 Anna Smolik
- 1965-1966 Eva Kerbler
- 1967-1968 Nadja Tiller
- 1969-1972 Christiane Hörbiger
- 1973 Nicole Heesters
- 1974 Christiane Hörbiger (bis auf eine Vorstellung eingesprungen für Senta Berger)
- 1974-1978 Senta Berger
- 1979 Christiane Buchegger
- 1980-1982 Senta Berger
- 1983-1986 Marthe Keller
- 1987-1989 Elisabeth Trissenaar
- 1990-1993 Sunnyi Melles
- 1994-1997 Maddalena Crippa
- 1998 Sophie Rois
- 1999-2001 Dörte Lyssewski
- 2002-2004 Veronica Ferres
- 2005-2006 Nina Hoss
- 2007 Marie Bäumer
- 2008-2009 Sophie von Kessel
- 2010-2012 Birgit Minichmayr
- 2013-2015 Brigitte Hobmeier
- 2016 Miriam Fussenegger
- 2017-2018 Stefanie Reinsperger
- 2019 Valery Tscheplanowa
- 2020 Caroline Peters
- 2021-2022 Verena Altenberger
- 2023 Valerie Pachner
- 2024-2025 Deleila Piasko
