Für die beiden ersten Konzerte der Wiener Philharmoniker bei den in wenigen Tagen beginnenden Salzburger Festspielen kommt es zu einer personellen Änderung am Dirigentenpult: Lorenzo Viotti musste wegen einer akuten Erkrankung für die Konzerte am 27. und 28. Juli absagen, statt ihm übernimmt Esa-Pekka Salonen die musikalische Leitung. Das Programm wurde deswegen leicht abgeändert, teilten die Festspiele am Dienstag mit.

In der ersten Programmhälfte kommt unverändert Igor Strawinskys Opern-Oratorium Oedipus Rex zur Aufführung. Im zweiten Teil der Konzerte dirigiert Esa-Pekka Salonen die Symphonie fantastique op. 14 von Hector Berlioz anstelle von Peter I. Tschaikowskis Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36.