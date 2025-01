Ryan Gosling soll Hauptrolle in "Star Wars"-Film spielen

Über Titel und Inhalt weiß man freilich noch nichts. Fix dürfte nur sein, dass es sich um einen eigenständigen Film handelt, der nichts mit der Skywalker-Saga, die 2019 endete, zu tun hat. Man scheint sich also an einem Neubeginn versuchen zu wollen. Eine wahrscheinlich kluge Entscheidung, denn der bis dato finale Film "Der Aufstieg Skywalkers" war sowohl bei Kritikern als auch Publikum äußerst umstritten.

Das Projekt steht noch ganz am Anfang und allzu viel ist darüber noch nicht bekannt, doch einige Details sind bereits durchgesickert: Regie soll Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine") übernehmen, für das Drehbuch zeichnet Jonathan Tropper ("The Adam Project", ebenfalls ein Film von Levy) verantwortlich. Die Produktion übernimmt Levys Firma "21 Laps" sowie Kathleen Kennedy (Präsidentin von Lucasfilm). Seit 2012 ist Kennedy maßgeblich an den "Star Wars"-Filmen beteiligt.

Schlägt Ryan Gosling neue Karriere-Richtung ein?

Es ist eine überraschende Entscheidung Goslings, die Hauptrolle in einem "Star Wars"-Film anzunehmen, hielt sich der Schauspieler – ähnlich wie Kollege Leonardo DiCaprio – bisher streng von jeglicher Art von Film-Franchises fern. Auch Fortsetzungen lehnte er stets ab, was ihn zu einer Ausnahmeerscheinung in Hollywood machte. Man darf also gespannt sein, in welche Richtung sich seine Karriere entwickeln wird.

Bevor er ins "Star Wars"-Universum eintaucht, wird Ryan Gosling aber noch in einem anderen Film zu sehen sein, der ebenfalls im Sci-Fi-Genre angesiedelt ist: "Project Hail Mary" basiert auf dem Roman von Andy Weir und handelt von einem Astronauten (Gosling), der zwölf Lichtjahre von der Erde entfernt die Menschheit retten muss. Regie führen Phil Lord und Christopher Miller, die zuletzt mit den Spiderverse-Animationsfilmen als Autoren und Produzenten für Furore sorgten.