Der berühmte russische Komponist Rodion Schtschedrin ist nach Angaben des Moskauer Bolschoi-Theaters im Alter von 92 Jahren gestorben.

Der am 16. Dezember 1932 in Moskau geborene Künstler hatte eine Vielzahl von Werken komponiert, darunter auch die Oper „Lolita“. Seine „Carmen-Suite“ – ein musikalischer Liebesbeweis für seine Frau, die 2015 in München gestorbene Primaballerina Maja Plissezkaja – brachte ihm den internationalen Durchbruch.

Schtschedrin schuf moderne Musik, ohne Avantgardist zu sein – während der Sowjetzeit war seine Karriere ein Balanceakt, heißt es in einem Nachruf der New York Times. Sein großes musikalisches Vorbild war Dmitri Schostakowitsch (1906 – 1975), dessen Nachfolger als Vorsitzender des sowjetischen Komponistenverbandes Schtschedrin von 1973 bis 1989 war. Nach Ende des Kommunismus wurde er zu einer nationalen Ikone.