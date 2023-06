Rufus Wainwright mit neuem Album "Folkocracy"

Auf „Folkocracy“ widmet sich Wainwright mit einer tollen Gästeliste (u. a. Nicole Scherzinger, David Byrne, Chaka Khan) fremden und eigenen Liedern. Am besten funktionieren jene Nummern, die ohne Schmalz auskommen. „Going To Town“ im Duett mit Anohni sorgt für Gänsehaut. Auch gut: Das mit John Legend gesungene „Heading For Home“ (von Peggy Seeger).