Christoph Luser: Ein Mann für abgründige Fälle

Es muss nicht die Hauptrolle sein, sagt Christoph Luser, „aber es muss eine spannende Figur sein“. Spannend – das kann auch der Gärtner sein, der einen gesamten Film hindurch kein Wort sagt, sondern nur beobachtet: „Es kommt nicht auf die Größe oder die Textmenge an. Eine Figur muss einen Kern, eine innere Auseinandersetzung haben. Es geht darum, dass ich etwas zum Denken habe.“ In dem ORF-Landkrimi „Dunkle Wasser“ der Brüder Arash T. und Arman T. Riahi hatte Christoph Luser beides: eine spannende Figur und eine Hauptrolle – und wurde dafür mit einer ROMY-Nominierung als beliebtester Schauspieler in der Kategorie TV/Streaming belohnt: „Ich finde es unglaublich schön und freue mich“, so der 1980 in Graz geborene Darsteller zum KURIER. In „Dunkle Wasser“ tritt Christoph Luser als Chefinspektor Rafael Dorner auf den Plan, um einen Mädchenmord zu lösen. Dorner stammt selbst aus der Dorfgemeinschaft rund um den Mattsee und ist mit allen Beteiligten verstrickt. Zudem ist er psychisch stark angeschlagen, weil sich seine Partnerin umgebracht hat.

Angeschlagener Kommissar: Christoph Luser im Landkrimi "Dunkle Wasser"

Krimi-Arbeit im Fernsehen ist Luser gewöhnt, er tritt in TV-Formaten wie „Tatort“, „SOKO Donau“ und „Der Pass“ sowohl auf der Seite der Guten als auch der Verdächtigen in Erscheinung. Die Rolle in „Dunkle Wasser“ fand er aufgrund ihres Facettenreichtums – „auch in den Abgründen“ – ganz besonders interessant, denn „normalerweise fragt man als Kommissar ja immer nur: Wo waren Sie zwischen acht und zehn?“ In „Dunkle Wasser“ aber „habe ich mich auch gequält“: „Meine Figur hat viele falsche Abzweigungen genommen. Aber eigentlich sind das schöne Charaktere: Sie versuchen, etwas richtig zu machen, laufen dann aber doch in die verkehrte Richtung. Für einen Schauspieler sind das tolle Aufgaben, gerade für mich.“ Tatsächlich ist Christoph Luser auf gebrochene Helden abonniert: „Ich bekomme meist solche Figuren angeboten, die schlechte Entscheidungen getroffen haben und sie dann ausbaden müssen.“ Aber er verwehre sich dagegen, dass er viele „negative, auf den ersten Blick böse Figuren“ spiele: „Das wird mir oft angedichtet.“ Vielmehr handle es sich um solche, die etwas zu verlieren haben und um etwas kämpfen. So wie in seiner ersten großen Kinorolle in Wolfgang Murnbergers Krimi-Verfilmung „Der Knochenmann“, zum Beispiel. Da spiele er jemanden, der um sein Erbe kämpft und dann zu falschen Mitteln greift: „Ich versuche immer, die Figuren in ihrer Not zu verstehen.“

Gehörnter Ehemann Manchmal sei es gar nicht so leicht, abgründige Figuren, in die man sich Tage und Wochen hineingearbeitet hat, wieder loszuwerden: „Auf der Schauspielschule lernt man nur, in eine Rolle hineinzufinden, aber nicht, wieder herauszukommen. Da hilft einem keiner.“ Er selbst baut Druck mit Tennisspielen und langen Spaziergängen im Wiener Prater ab.

Verstrickt mit der Dorfgemeinschaft: Christoph Luser in "Dunkle Wasser".