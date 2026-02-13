Zum Valentinstag: Die 13 romantischsten Filmpaare aller Zeiten
Die Liebe ist nicht nur "ein seltsames Spiel", sondern nach wie vor eines der letzten ganz großen Geheimnisse der Menschheit. Auch Hollywood kann hier keine erhellenden Antworten liefern.
Aber zumindest scheint die Traumfabrik herausgefunden zu haben, was es in erster Linie braucht, um eine intensive, überzeugende, fesselnde und zu Tränen rührende Lovestory zu erzählen: nämlich ein Liebespaar, dessen Chemie unsere Hormone verrückt spielen, dessen Höhen und Tiefen uns den Atem stocken und dessen einzigartiges Zusammenspiel uns schon mal über dramaturgische Logiklöcher hinwegsehen lässt.
Weil dieses Paar zur Projektionsfläche all unserer Wünsche, Sehnsüchte und Träume wird.
Wenn die Schauspieler und Schauspielerinnen auch im realen Leben zueinander finden, imitiert das Leben tatsächlich die Kunst und wir dürfen wieder Hoffnung auf die einzig wahre Liebe hegen. Denn dass es diese gibt, ist klar – das hat uns zumindest Hollywood erzählt ...
Die 13 legendärsten Film-Liebespaare aller Zeiten:
Julia Roberts & Richard Gere ("Pretty Woman")
Eigentlich wollte Geschäftsmann Edward (Richard Gere) die schöne Vivian (Julia Roberts) nur nach dem Weg fragen, am Ende wurde es eine der größten (Film-)Liebesgeschichten aller Zeiten. Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die den Mut zur Nähe finden und schließlich einander retten.
Er rettet sie aus der mittellosen Existenz einer Prostituierten, sie ihn aus einem Leben ohne Leidenschaft, Gefühle und Abenteuer. Wenn Vivian mit ihrem Mega-Watt-Lächeln Edward anblickt, dann ist er angekommen. Und sie fühlt sich anerkannt. Die beiden haben die Sterne, einander und gleichzeitig sich selbst gefunden. Ein modernes Märchen.
Romantik-Zitat: "Und was tut die Prinzessin dann, nachdem der Prinz ihr das Leben rettete?" – "Sie rettet daraufhin sein Leben."
Vivian Leigh & Clark Gable ("Vom Winde verweht")
Die in privilegierte Kreise geborene Scarlett O'Hara (Vivian Leigh), die in Gefahr ist, inmitten des Bürgerkriegs alles zu verlieren, verliebt sich in den charmant-rauen und übermännlichen Rhett Buttler (Clark Gable), der im Grunde die völlig falsche Wahl ist, aber dann eben doch die genau richtige.
Was ihr Herz will, weiß sie aber erst, als Rhett sie verlässt, was den Seelenschmerz so überlebensgroß werden lässt, dass eine Kreatur namens Mensch beinahe daran zu zerbrechen droht. Das Begehren zwischen den zwei Liebenden brennt stets lichterloh – und kann nicht mal vom Winde verweht werden, egal, wie sehr sich dieser auch anstrengen mag.
Romantik-Zitat: "Nimm ein Taschentuch, mein Kind. In den entscheidenden Augenblicken deines Lebens hattest du nie ein Taschentuch."
Kate Winslet & Leonardo DiCaprio ("Titanic")
Ja, Jack (Leonardo DiCaprio) hätte definitiv am Treibholz neben Kate noch Platz gehabt. Das ändert aber nichts daran, dass die steinreiche Rose DeWitt-Bukater (Kate Winslet) und der mittellose Jack, deren Beziehung von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, das vielleicht legendärste Film-Liebespaar seit Erfindung des Kinos sind. Jack verleiht der suizidgefährdeten Kate tatsächlich das Gefühl, fliegen zu können.
Die beiden haben erkannt, dass wahre Liebe auch die größten sozialen Unterschiede und den egomanischen Verlobten überwinden kann und dass es am Ende nur darauf ankommt, dass das Gegenüber dich so sieht, wie du wirklich bist. Und dass es Seelenverwandtschaft ist, wenn er/sie an dich glaubt, auch wenn du selbst es nicht tust. Nur das unausweichliche Schicksal war am Ende größer als ihre Gefühle füreinander.
Romantik-Zitat: "Du springst, ich springe – weißt du noch?"
Ingrid Bergman & Humphrey Bogart ("Casablanca")
Vor Jahren ist Ilsa (Ingrid Bergman) einfach aus Ricks (Humphrey Bogart) Leben getreten, hat ihn mit gebrochenem Herzen zurückgelassen, ohne Erklärung. Nun ist sie wieder da, steht plötzlich in seiner verrauchten Bar und fordert von ihm, ihr und ihrem Ehemann bei der Flucht vor den Nazis zu helfen.
Kann Rick über seine geschundene Seele und sein verletztes Ego hinwegsehen? Und was passiert, wenn eine alte Liebe zum neuen Leben erwacht, in einer Zeit, in der Hass und Verfolgung an der Tagesordnung stehen? Was auch kommen mag: Am Ende haben die beiden immer noch Paris ...
Romantik-Zitat: "Schau mir in die Augen, Kleines!"
Rachel McAdams & Ryan Gosling ("Wie ein einziger Tag")
Die Liebe zwischen Allie und Noah (Rachel McAdams und Ryan Gosling waren damals auch im realen Leben ein Paar, was besonders die Kuss-Szene im Regen noch intensiver und emotionaler macht) ist eine Liebe, die nicht stirbt, die gegen das Vergessen ankämpft und in der Vergangenheit lebt, weil es keine Gegenwart und schon gar keine Zukunft gibt. Sie ist voll von poetischer und tieftrauriger Romantik, die einem das Herz aus dem Leibe reißt und einen emotional nackt zurücklässt.
Die Liebe zu Noah ist für Allie eine Farbexplosion in einer sich immer weiter ausbreitenden Dunkelheit. Er ist der Rettungsanker, er wirft sich ihr selbst zu, um sie vor der Auslöschung der eigenen Identität zu bewahren. Denn wer ist er, wer sind sie, wenn sie nicht mehr weiß, wer sie selbst ist?
Romantik-Zitat: "Du bist die Erfüllung all meiner Gebete. Du bist ein Lied, ein Traum, ein Flüstern."
Meg Ryan & Billy Crystal ("Harry & Sally")
Wahrscheinlich diskutieren sie heute noch darüber, ob Frauen und Männer tatsächlich Freunde sein können. Das glaubt der sarkastische Harry (Billy Crystal) nämlich nicht, der sich epische wie wortgewandte Diskussionen mit Sally (Meg Ryan) über Geschlechter und weibliche Fake-Orgasmen (die legendär von Sally inmitten eines Restaurants unter Beweis gestellt werden) liefert.
Zuerst hassen sich die beiden, dann werden sie Freunde, dann verlieben sie sich. Womit Harry dann doch wieder recht hätte mit seiner Freundschafts-Theorie. Harry und Sally sind das Paradebeispiel dafür, dass sich Gegensätze anziehen. Und dass genau dort die Liebe wartet, wo du sie am wenigsten vermutest. Ja, wir wollen tatsächlich das, was sie hatte.
Romantik-Zitat: "Ich liebe dich dafür, dass dir kalt ist, wenn draußen 25 Grad sind. Ich liebe dich dafür, dass du anderthalb Stunden brauchst, um ein Sandwich zu bestellen. Ich liebe dich dafür, dass du eine Falte über der Nase kriegst, wenn du mich so ansiehst. Ich liebe dich dafür, dass ich nach einem Tag mit dir dein Parfum immer noch an meinen Sachen riechen kann. Und ich liebe dich auch dafür, dass du der letzte Mensch bist, mit dem ich reden will, bevor ich abends einschlafe."
Claire Danes & Leonardo DiCaprio ("Romeo + Julia")
Wenn man in der Pubertät ist, fühlt es sich tatsächlich so an, als wäre jedes kleinste Lächeln des/der Angebeteten ein ewiger Sonnenaufgang, jede Distanz ein Dolchstich ins Herz und jeder letzte Kuss Gift für die Seele.
Und als sowohl leidenschaftlicher als auch hormongebeutelter Teenager schießt man in Sachen Dramatik gern mal übers Ziel hinaus, faked zum Beispiel seinen eigenen Tod, um mit der Liebe seines Liebens zusammen sein zu können – was die allerdings nicht weiß, was sie ebenfalls zum Suizid treibt. Romeo (Leonardo DiCaprio) und Julia (Claire Danes) sind der Inbegriff des Liebespaars, das nicht sein darf, und die tragischen HeldInnen der epischsten Liebesgeschichte aller Zeiten. Hier fließt Herzblut, nicht nur im übertragenen Sinn.
Romantik-Zitat: "Hat mein Herz je geliebt? Nein. Augen? Nie. Denn wahre Schönheit kenne ich erst durch sie."
Jennifer Grey & Patrick Swayze ("Dirty Dancing")
Kann Begehren Sünde sein? Oder ist sie nicht einfach die unmittelbarste, reinste Form des Lebens? Das fragt sich Baby (Jennifer Grey), als sie während der Sommermonate mit dem sexy Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) für den Tanzwettbewerb des faden Ferienlagers übt. Das Leben spürt Baby, die während dieser Wochen vom Teenager zur Frau reifen sollte, auf jeden Fall gründlich, denn die sexy Tanzmoves haben es ganz schön in sich und der Körperkontakt zwischen beiden wird immer intensiver.
Dass so viel Erotik zwischen den beiden entsteht, hätte man sich aber schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen denken können: denn Baby trug hier eine gigantische Wassermelone. Wie auch immer, am Ende hatte Baby ihre "time of my life". Hätte bloß unser eigenes sexuelles Erwachen auch so ausgesehen.
Romantik-Zitat: "Mein Baby gehört zu mir!"
Olivia Newton-John & John Travolta ("Grease")
Sandy (Olivia Newton-John) und Danny (John Travolta) leben den wahr gewordenen Traum: Die Sommerromanze wird zur großen Liebe fürs Leben. Bis dahin ist es aber ein weiter, immerhin mit einem zeitlos-fetzigen Soundtrack untermalten Weg, denn zurück an der Highschool kann "Bad Boy" Danny nicht aus seiner Rocker-Lederjacken-Haut raus, und auch Mauerblümchen Sandy tut sich schwer, mit den coolen, sexhungrigen Teenagern mitzuhalten.
Am Ende düsen sie im Seventies-Stil gemeinsam dem bunten Himmel entgegen, denn nur zusammen sind sie mehr als sie einzeln je sein werden. Und Sandy erkennt, dass das Verlieben in einen neuen Menschen auch die Möglichkeit beinhaltet, selbst ein neuer Mensch zu werden: Sie verwandelt sich vom naiven Unschuldsmäderl in eine feurige Leder-Braut. Denn nach einem Gesamt-Make-cver geht's auch mit der Liebe leichter ...
Romantik-Zitat: "You're the one that I want – ooh, ooh, ooh, honey!"
Kristen Stewart & Robert Pattinson ("Twilight")
Die beiden träumten voneinander, noch bevor sie sich kannten. Bella (Kristen Stewart) und Edward (Robert Pattinson) verbindet eine Liebe, die buchstäblich über den Tod hinausgeht. Die Konventionen überwindet, ja brutal einreißt, weil die Sehnsucht nach der Nähe des Anderen stärker ist als jene nach der eigenen Sicherheit. Sie führen eine an alle Grenzen und darüber hinaus treibende Liebesbeziehung, weil sie wissen: Sie sind füreinander bestimmt. Koste es, was es wolle.
Vampir Edward ist die fleischgewordene Verkörperung all dessen, was Bella immer schon wollte, ohne sich dessen bewusst gewesen zu sein. Dass sich die starke Chemie zwischen Stewart und Pattinson problemlos auf die andere Seite der Leinwand überträgt, ist nicht überraschend: Die beiden wurden während der Dreharbeiten ein Paar.
Romantik-Zitat: “Und so verliebte sich der Löwe in das Lamm …"
Heath Ledger & Jake Gyllenhaal ("Brokeback Mountain")
Hier kommt der Prinz tatsächlich am Pferd daher – nur leider ist die Welt kein Märchen: Zwei Cowboys (Heath Ledger und Jake Gyllenhaal) entwickeln inmitten einer weitläufigen, aber kargen Landschaft intensive Gefühle füreinander, finden aber aufgrund äußerlicher und innerlicher Restriktionen niemals zueinander. Was mit einem einfachen Schafe-Hüten-Job beginnt, entwickelt sich zu einer jahrzehntelangen, genauso leidenschaftlichen wie tragischen Liebesgeschichte, die nur im Geheimen stattfinden darf – und auch dann nur, wenn man den Mut findet, auf das eigene Herz zu hören.
Ennis erkennt, dass Jack mehr ist, als er selbst jemals sein wird. Dass Jack für ihn Gewinn und Verlust gleichsam bedeutet, Schmerz und Leid, Lüge und Wahrheit. Die eindringliche, aber feinfühlige Love-Story ist ein zeitloses Plädoyer für Toleranz, Seelenverwandtschaft, Sehnsüchte und natürlich die einzig wahre Liebe.
Romantik-Zitat: "Wenn ich doch nur wüsste, wie ich von dir loskomme."
Meg Ryan & Tom Hanks ("Schlaflos in Seattle", "E-Mail für dich")
Insgesamt vier Filme haben Meg Ryan und Tom Hanks in den Neunzigern zusammen gedreht, sie waren das ultimative Königspaar der Rom-Coms. Bis heute ein Freudenfest für alle Romantik-Fans sind die Filme "Schlaflos in Seattle" und "E-Mail für dich". In beiden Streifen macht Amors Pfeil Umwege über moderne Kommunikationsmedien, einmal ist's das Radio, dann die E-Mail.
Und in beiden Streifen ist es die innere Schönheit, die jeweils offen zur Schau gestellte geschundene, aber doch hoffnungsvolle Seelenwelt, die beide zueinander bringt, was in einer Realität voll von oberflächlichen Dating-Apps derart altmodisch und herrlich naiv anmutet, dass es uns vor Rührung die Tränen in die Augen treibt. Hier sind es die Worte, die Liebes-Realität schaffen, weit weg von ordinären Social-Media-Nachrichten. Es geht um die Reise zweier einsamer Seelen, dargestellt von einem Schauspieler-Duo, dessen Zusammenarbeit jedes Mal aufs Neue ein Liebesbrief an die Sanftmut der zwischenmenschlichen Intimität ist.
Romantik-Zitat: "Mit ihr war der Schnee immer ein bisschen weißer."
Angelina Jolie & Brad Pitt ("Mr. & Mrs. Smith")
Legendärer als der Film selbst ist die Story hinter den Kulissen: Während der Dreharbeiten zur Action-Comedy "Mr. & Mrs. Smith" entwickelten Angelina Jolie und Brad Pitt Gefühle füreinander, Jennifer Aniston wurde öffentlich zur gehörnten Ehefrau. Trotz Ehebruch-Skandal waren "Brangelina" dann zumindest einige Jahre lang das Traumpaar der Traumfabrik und ließen uns wieder an die große Liebe glauben.
Wie groß die körperliche Anziehung zwischen den beiden von Beginn an gewesen sein muss, davon kann man sich auch in "Mr. & Mrs. Smith" überzeugen: Hier fliegen die erotischen Funken bis in den kleinsten Szenenwinkel, das Bleigewitter zwischen dem Ehepaar ist nichts anderes als das Abreagieren der eigenen sexuellen Triebe. Und die tiefen Blicke? Sprechen Bände.
Romantik-Zitat: "Ein Happy-End haben nur Geschichten, die unvollendet sind."
