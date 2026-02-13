Zum Valentinstag: Die 13 romantischsten Filmpaare aller Zeiten

Wahrscheinlich diskutieren sie heute noch darüber, ob Frauen und Männer tatsächlich Freunde sein können. Das glaubt der sarkastische Harry (Billy Crystal) nämlich nicht, der sich epische wie wortgewandte Diskussionen mit Sally (Meg Ryan) über Geschlechter und weibliche Fake-Orgasmen (die legendär von Sally inmitten eines Restaurants unter Beweis gestellt werden) liefert.

Zuerst hassen sich die beiden, dann werden sie Freunde, dann verlieben sie sich. Womit Harry dann doch wieder recht hätte mit seiner Freundschafts-Theorie. Harry und Sally sind das Paradebeispiel dafür, dass sich Gegensätze anziehen. Und dass genau dort die Liebe wartet, wo du sie am wenigsten vermutest. Ja, wir wollen tatsächlich das, was sie hatte.

Romantik-Zitat: "Ich liebe dich dafür, dass dir kalt ist, wenn draußen 25 Grad sind. Ich liebe dich dafür, dass du anderthalb Stunden brauchst, um ein Sandwich zu bestellen. Ich liebe dich dafür, dass du eine Falte über der Nase kriegst, wenn du mich so ansiehst. Ich liebe dich dafür, dass ich nach einem Tag mit dir dein Parfum immer noch an meinen Sachen riechen kann. Und ich liebe dich auch dafür, dass du der letzte Mensch bist, mit dem ich reden will, bevor ich abends einschlafe."