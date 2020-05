Rolling Stones: "Sticky Fingers" neu aufgelegt

Rückblick ins Jahr 1969: Mick Jagger, Keith Richards und Charlie Watts trennen sich von Leadgitarrist Brian Jones, der einen Monat später bei einem Unfall ums Leben kommt. Das Schicksal schlägt im Dezember erneut zu: Für das "Free Concert Altamont" engagieren die Stones die Hells Angels als Sicherheitsordner. Ein Fehler: Während des Auftritts wird der Afroamerikaner Meredith Hunter von Messerstichen eines Angels-Mitglieds getötet. "Sticky Fingers" (1971) war die Platte danach, die erste auf ihrem neu gegründeten Label Rolling Stones Records und mit Ersatzgitarrist Mick Taylor, der in „Can’t You Hear Me Knocking“ zum Solo schreitet. Nun liegt die digital restaurierte Neuauflage vor, die in der Deluxe-Edition mit einem Live-Konzert an der Leeds

University, einer Alternative-Version von „ Brown Sugar“ mit Eric Clapton an der Gitarre und Schnickschnack aufgemascherlt wird.