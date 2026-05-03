Rolling Stones lüften Geheimnis: So wird das neue Album heißen

Das neue Album der legendären Rolling Stones heißt "Foreign Tongues". Mick Jagger (82), Keith Richard (82) und Ronnie Wood (78) veröffentlichten jeweils in Teilen das mutmaßliche Cover sowie den Titel der Platte, die nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 10. Juli erscheinen soll, auf der Plattform Instagram. Es ist das 25. Album der Rockikonen.

Die neue Platte hatte sich in den vergangenen Wochen durch zahlreiche Marketingaktivitäten angedeutet. Ihr bis dahin letztes Album, „Hackney Diamonds“, hatten die Stones vor zweieinhalb Jahren veröffentlicht. Am Freitag hatte die Band einen Ausschnitt eines unbenannten Songs in einem 13-sekündigen Video geteilt.