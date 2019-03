Rocko Schamonis "Abgesang auf das moderne St. Pauli"

Was hat Wolfgang Köhler anders gemacht als die anderen Puff-Besitzer der damaligen Zeit?

Er war ganz einfach weniger stumpf. Weder Gewalt noch Macho- Attitüde waren ihm besonders wichtig. Er hatte kein fettes Auto, keinen teuren Schmuck und er stand der Kunstwelt immer sehr nahe.

Der Vorwurf, dass Sie das Rotlichtmilieu romantisieren, liegt auf der Hand. Was entgegnen Sie?

Wodurch denn? Ich stelle lediglich eine einzelne Person dar. Und die genau deshalb, weil sie anders war als die anderen. Abgesehen davon wird in meinem Buch genau die Ausbeutung und Gewalt thematisiert, die es damals gab. Die Tristesse von bezahltem Sex und die brutalen Exzesse von Psychopathen. Wenn ich etwas romantisiere, ist es die Aufbruchsstimmung der frühen Sechziger, das würde ich sofort unterschreiben. Ich wäre gerne ein paar Abende dabei gewesen im Star Club!

Was bedeutet heute für Sie Freiheit?

Ein selbstbestimmtes Leben für alle.

Wie sehr hat sich der Freiheitsbegriff in den vergangenen 50 Jahren geändert?

Ziemlich stark. Es sind viele Mauern gefallen und später wiederum errichtet worden. Gerade in der Sexualmoral nähern wir uns jetzt langsam wieder einer vorrevolutionären Zeit an. Es ist spannend das zu beobachten und darüber nachzudenken, warum das so ist. Denn man könnte ja auch behaupten, dass einige der gewonnenen Freiheiten der Siebzigerjahre falsche Freiheiten waren. Ich persönlich glaube das aber nur bedingt.

In Ihren Romanen dokumentieren Sie mehr oder weniger beiläufig die Veränderung des Hamburger Stadtteils, in dem sie auch selber wohnen. Zuletzt kritisierten Sie die „Disneyfizierung“ von St. Pauli und jetzt tragen Sie mit Ihrem neuen Roman ein Stück dazu bei. Wie geht das zusammen?

Warum trage ich dazu bei? Ich berichte von einem Stadtteil vor über 50 Jahren. Wer ist denn so blöd und fährt jetzt nach Hamburg, weil er glaubt, das Hamburg aus meinem Buch dort wiederzufinden. Im Gegenteil: Es ist eher ein Abgesang auf das moderne St. Pauli mit seiner maximalen Vermarktung und den ewig steigenden Übernachtungszahlen.