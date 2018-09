Robert Bernardis: Ein Held, den man nicht vergessen sollte

Für ORF-Zeitgeschichte-Chef Andreas Novak ist die Doku ein weiterer Beitrag dafür, den ORF zum Ort der Erinnerung zu entwickeln. „Es ist überhaupt so, dass über die militärischen Widerstandskämpfer viel zu wenig bekannt ist“, betont Novak. „Das Problem dabei ist ja, dass in Wahrheit Hitler in gewisser Weise mental gesiegt hat, weil manche Wehrmachtsoffiziere und Waffen-SSler dann im österreichischen Bundesheer die nationalsozialistischen Prinzipien der Eidtreue nach dem 2. Weltkrieg weitergelebt haben.“ Das und das österreichische Verdrängen machten Bernardis Frau und Kinder, die um ihre Existenz kämpfen mussten, erneut zu Opfern.