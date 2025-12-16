Sohn von getötetem Regisseur Rob Reiner vorerst nicht vor Gericht

Nach dem gewaltsamen Tod von "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele Reiner kann der tatverdächtige Sohn Nick Reiner zunächst noch nicht vor Gericht erscheinen. Nick Reiner habe noch keine ärztliche Freigabe für einen Transport vom Gefängnis zum Gericht, sagte sein Anwalt Alan Jackson übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge. Wann diese komme und es eine Anhörung geben könnte, sei noch unklar.

Am Dienstag (Ortszeit) werde es in jedem Fall keinen Termin mehr geben. Weitere Details teilte Jackson zunächst nicht mit.