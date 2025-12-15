Tod von US-Regisseur Rob Reiner: Sohn des Filmemachers verhaftet

In Zusammenhang mit dem gewaltvollen Tod von US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele Singer ist Reiners Sohn Nick Reiner (32) in Haft genommen worden. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf Gerichtsakten. Das Paar wurde erstochen vorgefunden, es besteht Mordverdacht.

Nick Reiner wurde laut US-Medien bereits am Tag der Tat verhaftet, die Kautionshöhe mit 4 Millionen Dollar festgelegt. Er hatte laut New York Times in der Vergangenheit mehrfach über Suchtprobleme gesprochen und war zuweilen auch obdachlos. Gemeinsam mit seinem Vater hatte er an einem Film gearbeitet, „Being Charlie“, in dem es lose um sein Leben gegangen ist.

