Richard McGuire: Ein Minimalist mit gespitztem Bleistift

Er ist der Meister der Reduktion, ein Minimalist vor dem Skizzenbuch: Richard McGuire. Der US-amerikanische Illustrator arbeitet seit mehr als zehn Jahren für das Magazin The New Yorker. Neben Coverentwürfen zeichnet er sogenannte Vignetten – jene visuellen Zierelemente, die, verstreut über den Zeitschriftentext, ehemals als Lückenfüller dienten und heute kleine, eigenständige Kunstwerke sind.

Einen Namen machte sich McGuire mit seiner Comic-Erzählung "Hier", die 1989 im legendären RAW-Magazin veröffentlicht wurde. Mit seinem bahnbrechenden Cartoon schaffte er es auf nur sechs Seiten, die menschliche Idee von Zeit und Raum in Frage zu stellen. Etwas Vergleichbares hatte es vorher nicht gegeben.

Multitalent

McGuire ist seit Jahren als Künstler in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv. So hat er unter anderem preisgekrönte Kinderbücher, animierte Kurzfilme, innovative Spiele und Spielzeuge, geistreiche Comics und Klangskulpturen geschaffen. Als Gründungsmitglied und Bassist der New Yorker Postpunk-Band Liquid Liquid zeichnet er zudem für eine der bekanntesten Basslines der Popgeschichte verantwortlich. Zur Bassgitarre greift der 59-Jährige aber kaum noch. Der Bleistift ist nun sein bevorzugtes Werkzeug. Für seine aus der Masse herausragenden Zeichnungen braucht er dann oft nur wenige Striche. So entstehen klare, auf das Wesentliche reduzierte Bilder, die er mit viel Kreativität zum Leben erweckt.

Foto: Dumont Verlag

Eine Art Best-of seiner bildhaften Kurzgeschichten ist kürzlich im DuMont Verlag erschienen. "Erzählende Bilder. Sequenzielle Zeichnungen aus dem New Yorker" hat 584 Seiten und die Größe und Form eines Ziegelsteines. "Ich komme aus einem bildhauerischen Hintergrund, also denke ich stets an die Form. Und im Rahmen der Entwicklung dieses Buches, kam mir immer wieder ein Ziegelstein in den Sinn. Jede der 270 Abbildungen steht für sich auf einer Doppelseite, weil sie für diese Art der Darstellung gemacht wurden. Es sind keine Comics, es sind lose Erzählungen", sagt Richard McGuire über das Buch, das seine besondere Begabung zum Ausdruck bringt: Er kann Objekte mit einer Persönlichkeit ausstatten – mit dem Einsatz geringster Mittel.

Foto: Dumont