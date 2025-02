Ricardo Muti im Musikverein:: Eine Offenbarung tiefster Empfindung und ein Feuerwerk an Virtuosität

„Contemplazione. Preludio per orchestra“ des 1854 in Lucca geborenen Alfredo Catalani. Muti brachte sein etwas mehr als zehnminütiges Werk, das Catalani für die Pariser Weltausstellung 1878 komponierte, in sanften, elegischen Wellen zum Schweben. Er offenbarte Momente der tiefsten Empfindung. Die unvergleichlich schönen, orchestralen Farben ließen an Richard Wagner denken. Der philharmonische Streicherklang schimmerte in gleißendem Silber und changierte im Tutti zu leuchtendem Gold. Atemberaubend verklang die Musik ins Ungewisse. Märchenhaft in jeder Hinsicht setzte Muti mit Igor Strawinskys „Le Baiser de la Fée“ fort. Jedes Motiv dieser Tschaikowsky-Hommage arbeitete er präzise heraus, inszeniert ein außerordentliches Klangtheater über eine Fee, die einen Menschen erst seiner Mutter, dann als Erwachsenen seiner Braut entreißt.