„Rheingold“ am Grünen Hügel: Da spielt die Musik

Die Dirigentin macht den Unterschied.

Tag 2 bei den Bayreuther Richard-Wagner-Festspielen – und Simone Young steht am Pult. Sie leitet „Rheingold“, und man denkt zunächst einmal an die „Meistersinger“, was einigermaßen bizarr, aber erklärlich ist, weil man vernimmt, wie Wagner klingen und gestaltet werden kann, nämlich wesentlich besser als tags zuvor von Daniele Gatti. Young, die im vergangenen Jahr als erste Frau überhaupt den „Ring“ in Bayreuth dirigiert hatte (etwas, worüber sie sich keinesfalls definiert, weil es ja um Qualität geht und nicht um das Geschlecht), entwickelt die Geschichte von den Es-Dur-Akkorden aus den Tiefen des Rhein bis zum Einzug in Walhall phänomenal, da ist nichts zu schnell, oder zu langsam, sondern alles logisch, da wird jedes musikalische Detail hörbar, und sie atmet mit den Sängerinnen und Sängern. Die Zwischenspiele sind ebenso packend wie die dramatischen Ausbrüche – wieder eine Meisterleistung, wie zuletzt auch bei „Rheingold“ an der Mailänder Scala.

Gespielt wird zum letzten Mal in der Inszenierung des Österreichers Valentin Schwarz, im kommenden Jahr setzt Bayreuth auf Künstliche Intelligenz als Regisseur, was auch immer das wird. Schwarz hat seine Familienaufstellung der Wotan-Gang kontinuierlich und plausibel weiterentwickelt.